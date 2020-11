Abruzzo, il Governo certifica la 'zona rossa'

"Il ministro Speranza mi ha comunicato che la Cabina di Regia ha certificato l'attribuzione all'Abruzzo della 'zona rossa', come avevamo previsto e anticipato con una nostra ordinanza. L'ordinanza verrà formalizzata e dovrebbe entrare in vigore da domenica.

Con l'entrata in vigore dell'ordinanza scatteranno tutte le misure previste dal 'Decreto Ristori' per le attività colpite dalla restrizione e per le famiglie che hanno i figli in didattica a distanza".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

La Regione, di fatto, ha anticipato di qualche giorno quello che era l'orientamento del Governo sulla base dell'evoluzione dei dati relativi alla diffusione del Covid nel territorio abruzzese.