Per la Festa dell’Albero “Un albero per ogni Nato”

In occasione della Festa dell’Albero, l’Amministrazione Comunale provvederà alla piantumazione di 53 nuovi alberi, nel giardino attrezzato in Via Alborato, vicino la Chiesa Santa Maria del Sabato Santo.

L’obiettivo è di piantare un albero per ogni nato nell’anno 2020. 53 sono i nati di gennaio e febbraio, nei mesi successivi continuerà l’iniziativa con la piantumazione di altri alberi.

Era prevista una manifestazione che avrebbe dovuto coinvolgere le famiglie, le associazioni e la cittadinanza e che è rinviata a quando le disposizioni anti Covid lo permetteranno.