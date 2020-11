Costruire un documento programmatico, frutto di un confronto partecipato, reale, vero coi cittadini

E’ nato un nuovo Progetto Civico, “ChiAmaVasto, che si rivolge a chi ama Vasto, è stato creato dal M5S di Vasto, in vista delle prossime amministrative al fianco dei cittadini raggruppati in liste civiche. Dina Carinci scrive sulla pagina Facebook del Progetto Civico, che lo scopo è di andare insieme verso un unico obiettivo: far sì che la città possa essere amministrata da chi ama Vasto.

Lancia un appello alla città, ai suoi cittadini, a chiunque ne abbia il desiderio, per dare un contributo concreto e fattivo.

Organizzeranno presso la sede del M5S degli incontri con i cittadini in modo digitale. Dice Carinci “nella sezione Officina delle idee chiunque può dare il proprio personale contributo perché solo con la partecipazione riusciremo a dare forza ai cittadini. Noi abbiamo pensato e strutturato questo progetto ma non è solo nostro; lo offriamo a tutti voi, con tutto quello che c’è dentro, affinché possiate arricchirlo con idee e suggerimenti.”

Si vuole preparare un documento programmatico, frutto di un confronto partecipato, reale, vero coi cittadini, che si propone di promuovere lo sviluppo sociale ed economico della nostra città mediante la valorizzazione e l’utilizzo delle risorse naturali e umane.

“Non si tratta di un libro dei sogni”, continua Carinci, “anche se sarà un documento che prende spunto dal sogno dei cittadini di vedere questa città rinascere. Tutto questo non è scontato perché siamo stati abituali a leggere programmi elettorali che raccontano favole. Ecco, le favole non ci interessano! All’ interno di questo progetto ci sono già tante persone, quelle che insieme a noi lo hanno pensato, lo hanno studiato e lo hanno fortemente voluto. Questi cittadini hanno chiesto la mia disponibilità a candidarmi quale Sindaco di Vasto. Tante sono state le sollecitazioni e le manifestazioni di stima e approfitto in occasione di questo lancio, per ringraziare chi sinceramente ha dimostrato apprezzamento per la mia persona e il mio servizio. Per cui, premesso che sarà un vero onore impegnarmi al vostro fianco per raggiungere il risultato atteso, Vi comunico che ho deciso di accettare la candidatura a Sindaco di Vasto.

Se chiedere la partecipazione diretta dei cittadini significa rivoluzionare il modo di fare politica, andiamo avanti con la nostra piccola rivoluzione.

Don Sturzo diceva che: “Le rivoluzioni sono figlie di idee e di sentimenti, prima che di interessi”. Per quanto mi riguarda sono ispirata dalle idee e dalla passione per questa città ed è con il cuore che intendo presentarmi davanti ai cittadini.”