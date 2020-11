Nuovo calendario 2021 della Pro Loco “Città del Vasto”

Per commemorare il cinquantesimo anniversario della morte di "Tre illustri protagonisti vastesi del '900" scomparsi nel 1971: Carlo D'Aloisio da Vasto, Carlo Della Penna, Luigi Martella, la Pro Loco “Città del Vasto” , in collaborazione con il Municipio della città del Vasto, con l’azienda autonoma di soggiorno e turismo e con l’Unipli, ha realizzato il calendario 2021, che è possibile trovarlo presso la "LIBRERIA" in Via Cavour n. 5.