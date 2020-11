E’ venuto a mancare il re della pasta Giuseppe Cocco

Il cavaliere Giuseppe Cocco, per molti “mastro Peppe”, fondatore dell'omonima azienda artigiana di Fara San Martino se ne è andato a 92 anni. La sua pasta è conosciuta in tutto il mondo e ha conservato una lunga storia fatta di rispetto delle tradizioni. L’azienda nata nel 1916 dal padre, Domenico Cocco, e poi nel 1944 tramandata al figlio Giuseppe Cocco, si è sviluppata moltissimo con il passare degli anni, grazie alla determinazione e passione, ma anche al desiderio di custodire antiche tradizioni dei mastri pastai, fatte di materie prime eccellenti come grano, acqua, aria e sapiente lavorazione per ottenere il sapore e gusto della pasta di una volta.