Richiesta del dirigente Fuiano al presidente Marsilio

Il Dirigente Scolastico, Nino Fuiano, scrive una lettera aperta al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, richiedendo, per i docenti della scuola dell’infanzia, di scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, e per il personale Ata, di valutare la possibilità di siglare un accordo con le associazioni di categoria territoriali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per dare la possibilità a docenti e operatori della scuola, di poter effettuare gratuitamente test rapidi presso le farmacie, con esito in soli pochi minuti, per la ricerca degli anticorpi anti Sars-CoV-2. In questo modo coloro che risulteranno positivi, potranno fare il tampone nasofaringeo per la conferma o meno dell’eventuale contagio da Covid. In tal modo si potrebbe estendere l’azione di prevenzione e di controllo contro il virus e si pongono elementi di tranquillità e di serenità negli operatori scolastici.