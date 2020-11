Falsi operatori Metamer in azione: "Massima attenzione"

Attenzione!

In questi giorni molti clienti ci hanno segnalato di aver ricevuto telefonate sospette da parte di operatori che, a nostro nome, richiedono dati e informazioni personali per effettuare passaggi ad altri operatori luce e gas.

Tali soggetti non hanno nessun rapporto con la nostra azienda, agiscono in modo illegale.

Invitiamo a prestare la massima attenzione, in particolare ai numeri telefonici inizianti per 085, e non fornire i propri dati anagrafici e contrattuali in nessun caso.

Metamer non effettua sottoscrizione di contratti tramite televendita e porta a porta, nel rispetto della privacy e della tranquillità delle persone.

Se doveste ricevere telefonate sospette vi preghiamo di segnalarlo al nostro servizio clienti, comunicando:

· Numero di telefono di chi effettua la chiamata

· Nome del fornitore che propone l'offerta commerciale

Per farlo è possibile chiamare il numero verde gratuito 800.12.84.84, inviare una mail a servizio.clienti@metamer.it o scrivere un messaggio privato alla pagina Facebook Metamer.

Grazie per la collaborazione!