Alessia Silla prima classificata con “L’officina dei racconti mai nati“

Alessia Silla, è stata considerata prima classificata con “L’officina dei racconti mai nati”. Entro un anno avrà l’opportunità di pubblicare il suo romanzo fantasy con DreamBOOK edizioni, una giovane casa editrice toscana, che ha ambiziosamente deciso di proiettarsi su scala nazionale dotandosi degli strumenti necessari, come la distribuzione, per essere presente in tutta Italia.

Alessia Silla commenta il suo successo editoriale: “Grazie per avermi accolta nella vostra famiglia di autori! E ringrazio ancora tutti coloro che mi hanno sostenuta in questo percorso. Adesso inizia una nuova avventura! Stay tuned!”