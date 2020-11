Lavori alla rete idrica, stop all'erogazione d'acqua in alcune zone di Vasto

La Sasi ha comunicato che a causa di lavori di efficientamento della rete idrica nel Comune di Vasto in via dei Conti Ricci nella giornata di martedì 17 novembre sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 7 e fino al termine dei lavori previsti nella stessa giornata.

Le zone dove sarà sospesa l’erogazione idrica sono via Alborato, parte di via Madonna dell’Asilo, via dei Conti Ricci, via Marco Polo, via Maddalena, via Platone, via Pitagora, via Madonna dei Sette Dolori, via del Cimitero e viadotto Histonium.