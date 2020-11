Abruzzo verso la 'zona rossa'.

Il presidente della Regione Marco Marsilio è pronto a firmare un'ordinanza che prevede, tra l'altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e lo stop a centri commerciali ed a negozi 'non essenziali'.

Le nuove misure sono state indicate dal Comitato Tecnico Scientifico regionale che si è riunito in giornata per valutare la situazione alla luce dei recenti alti dati di contagio relativi al Covid-19 e della crescente pressione negli ospedali.

Le nuove restrizioni dovrebbero entrare in vigore tra martedì e mercoledì per andare avanti almeno fino all'inizio di dicembre.