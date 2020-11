Le motivazioni dell’Avv. Angela Pennetta nel candidarsi a Sindaco di Vasto

L’avv. Angela Pennetta è pronta a scendere in campo, candidandosi a Sindaco di Vasto e dichiara sui Social le sue motivazioni.

“Mi sentivo un leone in gabbia e ieri di colpo mi è venuto di abbattere la porta e buttarmi nell’agone senza farmi fare nemmeno una foto professionale. D’altronde avete imparato a conoscermi, sono una persona di sostanza, detesto le apparenze perché false , costruite in laboratorio magari da altri... io sono come mi vedete , come mi sono mostrata a Voi da sempre: sono Avvocato da circa trenta anni ( non appenderò mai la toga al muro perché ce l’ho cucita sulla pelle e per disposizione testamentaria avrò nella bara la toga che mi ha regalato mio Padre il giorno del giuramento solenne) ; sono una Mamma : ho un unico figlio Carlo di ventuno anni iscritto a giurisprudenza a Bologna, sono una Moglie : sono sposata da ventidue anni con Roberto Tartaglia Avvocato e proprietario di una struttura ricettiva sulla Loggia Amblingh; sono una Figlia : viviamo con mia madre Anna Maddalena Zimarino Professoressa di musica in pensione novantaduenne ; sono una Sorella : ho un fratello: Giulio chirurgo oculare; sono una Zia di tre magnifici nipoti: Federico, Paolo ed Evaldo. Sono una di Voi.

Perché accettare la sfida a candidarmi a Sindaco in cui tanti Amici mi hanno lanciato? Amo infinitamente Vasto e mi interessa esclusivamente il benessere di tutta la città e dei suoi cittadini; mi interessa soprattutto il poter fare i FATTI, fatti che da semplice cittadino non ho visto. Voglio con tutta me stessa, con tutta la mia energia, con tutto il mio cuore, dare ai miei concittadini ciò che io per prima ho voluto da sempre: FATTI e , per converso, non darò loro ciò che io non ho mai voluto : chiacchiere morte . Infinitamente grazie a tutti i componenti amici del “Comitato Civico L’arcobaleno” che mi hanno supportato e sopportato senza se e senza ma e che continueranno a farlo fino al fatidico maggio 2021.

Buona domenica a tutti anche a coloro che non credono in me con l’augurio di farli ricredere.”