Cordoglio nel territorio del Vastese per la morte di Marco Rapino

Una notizia tristissima per tutto il territorio del Vastese, è venuto a mancare Marco Rapino. L’intera comunità appare incredula, attonita e profondamente addolorata dalla notizia. Tanti i messaggi di cordoglio dai Sindaci, dagli amici più cari, ma anche delle tantissime persone che lo conoscevano e mostravano nei suoi confronti grandissima stima.

Si è distinto per la sua professione di archeo-speleologo e per le tante e importanti ricerche nel nostro territorio che ha compiuto insieme a Davide Aquilano e a tutto lo staff di professionisti della Parsifal.

E' stato un grande apppassionato della storia e dell’archeologia dei tanti siti sparsi nel territorio di Vasto, San Salvo e nei comuni del Vastese, in particolare dell’Acquedotto Romano delle Luci. Tutta la comunità deve molto al suo impegno appassionato che ha consentito a generazioni di ragazzi, ma anche a tanti docenti, amministratori, appassionati, di scoprire, conoscere e amare la storia del nostro territorio.

Ci ha lasciati troppo presto, in silenzio, senza far rumore, come era poi il suo stile discreto e riservato. Ci mancherà tantissimo.

Le condoglianze alla sua famiglia, ai suoi colleghi e a tutti i suoi amici.