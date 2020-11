Un frammento di cometa è esploso sulla costa adriatica

Qualche giorno fa ci sono stati avvistamenti di un brillante bolide osservato da tantissime persone la sera del 6 novembre 2020 alle 17:46 ora locale. Si è trattato di un evento abbastanza luminoso, visto da tanti testimoni occasionali. Il corpo luminoso di colore bianco e poi arancione era un frammento di cometa, esploso a 38 chilometri di altezza sulla costa adriatica. Sul sito di Prisma sono arrivate moltissime testimonianze.

Le informazioni raccolte dalle telecamere di Prisma indicano che non vi sono frammenti sopravvissuti all'impatto con l'atmosfera. I dati hanno permesso inoltre di ricostruire sia la traiettoria che l'orbita originale dell'oggetto celeste, mostrando che l'orbita è compatibile con quella di una cometa. L'origine cometaria è inoltre compatibile anche con la fragilità dell'oggetto: pur essendo entrato in atmosfera a velocità moderata, non è sopravvissuto alla caduta.