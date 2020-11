Evade dai domiciliari a Milano e raggiunge Vasto dove risiede un familiare, 'beccato' dalla Polizia

Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità, disposti dal Questore della Provincia di Chieti Annino Gargano, personale del Commissariato di Vasto ha tratto in arresto un cittadino lombardo evaso dai domiciliari a Milano in data 28 ottobre.

Questi, con diversi precedenti di polizia (violenza sessuale, rapina, lesioni personali dolose tra gli altri), era ricercato anche a Vasto e dintorni, in quanto luogo di residenza di un familiare. Dal giorno dell’evasione gli uomini del Commissariato tenevano d'occhio le abitazioni nella disponibilità della familglia e nella mattinata odierna gli uomini del Settore Anticrimine hanno individuato e fermato l'evaso, nei pressi di una pescheria del centro. Dopo essersi avvicinati e qualificati, l’uomo, senza opporre resistenza, ammetteva le proprie responsabilità e seguiva i poliziotti negli uffici di via Bachelet.

Al temine delle formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Vasto. Deve scontare una condanna alla pena principale di 2 anni, 5 mesi e 27 giorni di reclusione per violenza sessuale aggravata commessa in danno di minori, alla misura di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori per un anno, divieto di svolgere lavori che prevedono contatto con minori per un anno e obbligo di informare gli organi di P.S. sempre per un anno.