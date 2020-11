Accendiamo la sanità pubblica, presidi davanti agli ospedali

“Accendiamo la sanità pubblica” è la manifestazione che vede presidi davanti agli ospedali italiani per mostrare "disappunto riguardo alla situazione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego" spiega a Pescara, davanti all'ospedale civile, il segretario generale di Cisl Funzione Pubblica Abruzzo e Molise Vincenzo Mennucci. La Cgil, Cisl e Uil chiedono: assunzioni di nuovo personale per alleggerire il carico asfissiante degli operatori sanitari e riconoscimento professionale di tutte le categorie sanitarie.

Mennucci spiega: "Qui manifestiamo a sostegno dei colleghi della sanità pubblica, in grave sofferenza per l'emergenza pandemica in atto. Chiediamo al governo di ripartire dalle piattaforme unitarie di Cgil Cisl e Uil presentate a febbraio per procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto che dovrà avere in bilancio ulteriori somme rispetto a quelle previste. Ci sono stati ritardi nella macchina organizzativa che pure doveva essere pronta rispetto alla prima ondata. Vogliamo conoscere lo stato attuale in quelle zone dal punto di vista numerico, avere uno screening del personale, sapere i dpi consegnati e in magazzino, se sono sufficienti".