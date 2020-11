Da lunedì prenotazione obbligatoria per i tamponi Drive in

A partire da lunedì prossimo, 16 novembre, diventa obbligatoria la prenotazione per accedere ai drive in della provincia di Chieti.

E’ attivo infatti già da qualche giorno il sistema “ZeroCoda”, progettato per regolamentare il flusso delle persone che devono eseguire un tampone ed eliminare le code che quotidianamente si formano nelle postazioni in determinati orari.

La modalità è semplice: una volta fatta dal medico la richiesta di tampone attraverso la piattaforma informatica Sm@rtTest, viene inviato un sms al cellulare della persona interessata con l'indicazione del link al quale collegarsi per scegliere in quale drive in recarsi dal lunedì al sabato tra Atessa (dalle ore 8 alle 14), Ortona e Gissi (entrambe dalle 8 alle 16), nonché data e orario preferiti tra quelli disponibili per l'esecuzione del tampone. Nel corso della prossima settimana all'offerta sarà aggiunta anche la postazione drive in al Palatricalle di Chieti, di imminente apertura, che sarà comunicata tempestivamente ai cittadini.

Da lunedì, dunque, si avrà accesso al test solo se in possesso di prenotazione, divenuta necessaria vista la massiccia affluenza che registrano le tre postazioni e che inevitabilmente genera attese. Nel caso in cui un utente ne sia sprovvisto per qualche ragione, potrà eseguire il tampone una volta che gli operatori avranno esaurito tutti i prenotati.

Qui il video esplicativo