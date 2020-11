Anche nelle librerie di Vasto #ioleggoperchè2020

Le Librerie sono il punto di riferimento per le Scuole e per tutti coloro che vorranno contribuire alla grande raccolta di libri per le biblioteche scolastiche.

Dal 21 al 29 novembre 2020, si rinnova l’iniziativa di “ #ioleggoperchè”, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori. Si potranno acquistare nelle librerie aderenti i libri da donare alle Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado di Vasto e del territorio, rispettando le norme anti Covid-19 e secondo quanto ciascun punto vendita metterà a disposizione, comprese eventuali modalità di acquisto a distanza nel caso ne sia provvisto.

A Vasto le librerie che seguono l’iniziativa sono:

Cartolibreria Universal

Libreria

Mondadori Bookstore Vasto

Nuova Libreria

Pensieri Belli

Tutti siamo chiamati ad acquistare un libro in Libreria e donarlo alle biblioteche scolastiche gemellate. Alla fine della raccolta gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, fino a un massimo di 100.000 volumi, suddividendolo per le Scuole partecipanti.