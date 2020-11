Abruzzo in zona 'arancione', spostamenti off limits e al bar e al ristorante solo per l'asporto

L'Abruzzo si è svegliato in fascia 'arancione' e tra preoccupazione e malumori c'è chi comunque non ha voluto rinunciare alle proprie abitudini, come il caffè del bar, ora rigorosamente solo da asporto o consegnato a domicilio.

Dunque, da oggi divieto di entrata e uscita dalla regione e di spostamento tra comuni, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute e necessità; ma l'aspetto immediatamente evidente che ha cambiato l'immagine e i suoni delle strade cittadine, è la chiusura di bar e ristoranti per tutto il giorno, almeno per il consumo in loco.