Nuovo gruppo facebook: “Vasto e le sue Meraviglie”

Tanti sono i gruppi Facebook legati a Vasto, creati in questi ultimi anni, quest’estate se ne è aggiunto un altro, quello di “Gruppo di Vasto e le sue Meraviglie”. E’ stato creato da Teresa Di Santo, docente di scuola superiore, che istintivamente, dopo aver letto una critica sui social a Vasto, ha pensato che era necessario trovare nuove modalità per evidenziare la bellezza della nostra città, apprezzando il luogo meraviglioso dove viviamo, dando risalto, con foto, post, commenti, a ciò che Madre Natura ci ha dato, alle risorse naturali uniche, ma anche alla storia e alla gastronomia.

Il gruppo Facebook Teresa Di Santo, l’ha inteso come lo spazio per far emergere la forte vocazione turistica della città, le attività commerciali, le iniziative e gli eventi, ecc. É ben noto, infatti che un post pubblicato su una pagina Facebook raggiunge organicamente solo una piccolissima parte dei fan di quella pagina mentre, se si posta il medesimo contenuto su un gruppo Facebook, tale condivisione verrà notificata ad ogni singolo membro della community. Quindi la copertura di un post è di gran lunga più alta percentualmente, all’interno di un gruppo Facebook e di conseguenza anche tutte le azioni relative ad esso.

In pochi mesi, il gruppo “Vasto e le sue meraviglie” ha raggiunto giù 1804 amici, alcuni non residenti a Vasto e molti anche stranieri. Ci sono persone che entrano nel gruppo per osservare, leggere, usufruendo delle informazioni condivise dal gruppo, senza però poi andare ad interagire ed alimentare la conversazione, si sentono parte di una comunità di persone simili con interessi in comune. Ci sono poi persone che condividono contenuti utili di tanto in tanto, con una frequenza variabile e poi c’è il gruppo dei fedelissimi, che ogni giorno pubblicano foto, post, fanno domande, forniscono feedback.

Potrebbe essere importante, dice sempre Teresa Di Santo, creare una migliore sinergia tra gli operatori commerciali e la comunità in generale per evidenziare, anche semplicemente in un gruppo Facebook le opportunità, i prodotti, le eccellenze. Molti comprendendo questa opportunità, hanno invitato altre persone, creando un passa parola.

Si sente la voglia di comunicare, di dare un contributo alla comunità, di condividere, di fare parte di un gruppo, ma è sempre importante dare maggiore attenzione alla comunicazione per avere riscontri anche nel turismo. I social hanno ormai anche la potenzialità di dare informazioni, di creare curiosità su un luogo e di stimolare il turismo.