Rapporto Isnart: Il cicloturismo ha scelto l’Abruzzo quest’estate

L’Abruzzo è stata tra le regioni che più hanno rafforzato la loro capacità di attrazione per gli appassionati di bicicletta e trekking, con Molise e Umbria. A rilevarlo è il 2/o rapporto Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche)-Legambiente sul cicloturismo, realizzato attraverso l'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio.

Il dato interessante è che la motivazione di viaggio per oltre il 30% dei turisti in Italia, è stata l’attività sportiva nell’estate 2020, con una spesa di 4,1 miliardi legata ai consumi dei cicloturisti.

Dati utili anche per valutare le prospettive per la Via Verde Costa dei Trabocchi, la ciclovia di 42 km che, in fase di completamento sul vecchio tracciato ferroviario dismesso, percorre il litorale da Ortona a San Salvo. L'Abruzzo, riferisce il rapporto Isnart-Legambiente, ha visto crescere in estate la sua quota di mercato dal 2,6% del 2019 al 5,5%: turisti sono più che raddoppiati, dai 640 mila arrivi dell'estate 2019 a 1,5 milioni del 2020.

Il presidente Isnart, Roberto Di Vincenzo, commenta l’indagine dicendo che è necessario sviluppare tutta la gamma di servizi al turista che permettano di qualificare l'offerta e destagionalizzare le iniziative. In programma nel 2021 c'è 'Art Bike & Run', promossa da Legambiente Italia e Camera di Commercio Chieti-Pescara, in partnership con Regione Abruzzo, Provincia di Chieti e Fondazione Aria, per lanciare il territorio della Costa dei Trabocchi e contribuire ad accreditare l'Abruzzo come regione 'bike friendly'.