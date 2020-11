Ecosistema Urbano in Live Streaming

Il 9 novembre in diretta streaming sui canali di Legambiente e La Nuova Ecologia la presentazione dei dati del rapporto Ecosistema Urbano.

“Come ripartire dopo un’emergenza globale? Sarà necessario proiettarsi con coraggio verso un futuro più sostenibile e smart, utilizzando il RecoveryPlan per lanciare un vero Green New Deal made in Italy. Città e Sindaci sono il fulcro di questo cambiamento.” Questi i temi al centro della 27° edizione di EcosistemaUrbano, il rapporto sulle performance ambientali delle città di Legambiente sulla vivibilità ambientale, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore.

IL PROGRAMMA

Ore 9.45 - Saluti

Giorgio Zampetti, Direttore nazionale Legambiente

10.00 - Ecosistema Urbano 2020. Presentazione dei risultati della ricerca

Mirko Laurenti, Responsabile rapporto Ecosistema Urbano Legambiente

Lorenzo Bono, Ambiente Italia

10.30 - Dalle città parte la ripresa del Paese. I Sindaci si confrontano.

On. Paola De Micheli, Ministra Infrastrutture e Trasporti

Chiara Appendino, Vicepresidente ANCI e Sindaco di Torino

Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia

Paolo Zanella, Ass. transizione ecologica, mobilità e beni comuni, Trento

Alessandro Bratti, Direttore Generale ISPRA

Stefano Ciafani, Presidente nazionale Legambiente

Modera: Giacomo Bagnasco, Il Sole 24 Ore

11.45 - Premiazione città di Ecosistema Urbano e Buone Pratiche di Ecosistema Urbano

L'evento sarà in diretta su:

www.facebook.com/legambiente.onlus

www.facebook.com/lanuovaecologia

Ilsole24ore.com