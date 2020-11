Record in Abruzzo: 527 ricoveri

Record di ricoveri per coronavirus in Abruzzo. Sono in tutto 527 (+17 rispetto a ieri) le persone ricoverate in ospedale. Erano 413 una settimana fa e 263 due settimane fa: nel giro di 15 giorni il dato è raddoppiato. Gli attualmente positivi al virus sono 8.896 (+315 rispetto a ieri).

Nel totale dei pazienti ricoverati in ospedale, 484 (+16) sono in terapia non intensiva e 43 (+1) in terapia intensiva. Gli altri 8.369 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 4.445