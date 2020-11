Continua l’iniziativa Archeobike: “Olive Edition”

Il desiderio di creare itinerari in cui unire l’archeologia alla portata della bicicletta continua, con un itinerario cicloturistico legato questa volta a riscoprire la via del Trappeto. E’ l’iniziativa di Archeobike di Alessandro Cianci che insieme ad un gruppo di 6 persone, in rispetto delle regole Covid, hanno rievocato l’antica tradizione della molitura delle olive. Partendo da San Salvo hanno raggiunto il frantoio di Mafalda, successivamente si sono immersi nel bosco della Saracina, con slalom tra giovani lecci e querce secolari, arricchiti dal foliage autunnale, in un clima di grande entusiasmo.