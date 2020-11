Madrecultura adotta la fontana di Fonte Nuova

Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna, in adozione, dell’area verde circostante la fontana di Fonte Nuova, all’associazione Madrecultura di Vasto.

L’assessore Anna Bosco commenta: “Per noi che amiamo la natura ed in particolare questo posto della nostra Città, è una buona notizia sapere che da oggi sarà garantita a pieno, e sempre meglio, la possibilità di godere di quest’area, per fare delle lunghe passeggiate e per riscoprire la storia antica di questo luogo magico. Grazie all’associazione Madrecultura, al presidente Gianluca Casciato e a tutti i soci per il grande lavoro svolto per riqualificare l’area e per l’esempio che hanno dato e daranno. I miei complimenti anche alla carismatica Giorgia Loreto ed ai suoi coristi per aver cantato le canzoni della nostra tradizione durante la cerimonia di adozione, ed a Fernando D’Annunzio che ha declamato una sua poesia scritta per l’occasione!”

"L’associazione Madrecultura - ha dichiarato il Presidente Gianluca Casciato - è orgogliosa di adottare l’area verde circostante la fontana storica di “Fonte Nuova”. Il sodalizio da me presieduto cercherà di mantenere tale spazio in buono stato facendosi carico della cura dell’area verde specificata con il lavoro e le attrezzature messe a disposizione dai volontari. A loro va il mio più sentito e affettuoso ringraziamento perché sono il vero motore dell’associazione. Inoltre, l’impegno di Madrecultura è quello di rivalorizzare l’area dal punto di vista culturale svolgendo attività educative pertinenti al luogo. Ridare un nuovo volto e rivalorizzare un angolo di storia della nostra città è un onore che vorremmo condividere con tutta la cittadinanza".

"Un ringraziamento - ha concluso - va all’Amministrazione Comunale che ha condiviso la nostra idea, condividendone fin da subito principi ispiratori e finalità, e che ci ha affidato questa funzione civica di estrema rilevanza culturale”.