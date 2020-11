Nuova Tac per il percorso Covid: "Essenziale per la diagnostica veloce"

E' stata attivata la nuova Tac destinata al percorso Covid dell'ospedale "San Pio" di Vasto.

Questa mattina il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l'assessore regionale alle Politiche della Salute Nicoletta Verì hanno dato l'avvio al funzionamento del nuovo tomografo assiale computerizzato presso l'Unità operativa di Radiologia del presidio vastese. Presenti, tra gli altri, il direttore generale della Asl Chieti-Lanciano-Vasto, Thomas Scheal, il direttore sanitario aziendale del presidio ospedaliero "San Pio", Angelo Muraglia, il dirigente di presidio Francesca Tana e il vescovo della diocesi di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte.

«Servirà nell'immediato per il percorso Covid che ha bisogno di diagnostica veloce e di uno strumento modernissimo. La nuova Tac ha sostituito una macchina vecchia di 15 anni - evidenzia Marsilio -. Questa Tac consentirà il potenziamento strutturale della diagnostica oltreché per l'utenza del vicino Molise».

L'assessore Verì illustra il percorso differenziato tra Covid e non Covid: "L'ospedale di Vasto rientra tra le strutture sanitarie che avranno a disposizione i fondi per la definizione dei percorsi differenziati - sottolinea l'assessore -. La direzione strategica ha rimodulato i posti letti per affrontare la crescita della curva epidemiologica. Siamo pronti ad affrontare le criticità che saranno presenti quotidianamente»

Toccata, poi, la questione della realizzazione del nuovo ospedale di Vasto: "Attendiamo dal tavolo dei ministeri vigilanti l'approvazione della rete ospedaliera che consentirà di avviare gli interventi legati all'edilizia sanitaria. I fondi ci sono, l'area dove sorgerà il nuovo ospedale di Vasto è stata già individuata. Andremo avanti spediti».