“Leggimi in Braccio": l'incanto della lettura in braccio a mamma e papà!

Nuovo evento legato alla lettura dedicato ai più piccini è proposto da Chiara Iacovitti presso Music Player Academy di Vasto, in C.so Mazzini 167, lunedì 9 e 23 novembre 2020 alle 10,30 e 17,30.

L’evento dal titolo “Leggimi in braccio” è un momento dedicato alla lettura in braccio a mamma o papà per i bimbi di 0/3 anni!

Sono previsti posti limitati nel rispetto delle regole anti Covid! Per info e prenotazioni 346-8938206