Sono stati assegnati all'Abruzzo 1,8 milioni per la Didattica digitale integrata (Ddi), sono i fondi stanziati dal 'Decreto Ristori', che verranno ripartiti su 193 Istituti scolastici della regione. Le risorse serviranno per l'acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti.