Una corona di alloro per i Caduti di tutte le guerre

L'emergenza creata dal Coronavirus ha condizionato oggi in molte città italiane la celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

A Vasto deposizione di una corona d'alloro in piazza Caprioli dinanzi al Monumento ai Caduti di tutte le guerre dove si sono ritrovate autorità civili e militari. Per l'Amministrazione comunale presenti il sindaco Francesco Menna ed il vice Giuseppe Forte. In rappresentanza delle forze armate il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia dei Carabinieri. Presenti, tra gli altri, il generale Gianfranco Rastelli e i presidenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma e dell'Anmi con i labari.

Un'altra breve cerimonia si è tenuta dinanzi al Monumento dedicato all'Arma dei Carabinieri.