Tamponi nei 'drive in', novità in arrivo

Cambia la mappa dei drive in, per l'esecuzione dei tamponi in provincia di Chieti. Una riorganizzazione necessaria per fare fronte all’evoluzione drammatica della pandemia anche in questo territorio, tenendo conto che a volte si creano delle code di attesa che mettono in crisi la viabilità e la normale circolazione degli autoveicoli.

Il direttore generale della Asl, Thomas Schael, ha proposto al sindaco Diego Ferrara di istituire un drive in, nei primi giorni della prossima settimana, al Palazzetto dello sport del Tricalle, una soluzione che consente un flusso delle auto ordinato senza intralciare il traffico.

Il direttore generale della Asl ha inviato una richiesta anche al sindaco, Mario Pupillo, e al presidente del consorzio “Lanciano Fiera”, Franco Ferrante, per ubicare una postazione drive in negli spazi del Polo fieristico.

Si tratta di una proposta che la Direzione Asl invita a valutare negli aspetti pratici, chiedendo una verifica sul posto alla presenza del primo cittadino e di Ferrante. L'attivazione di un drive in a Lanciano sarebbe utile a rispondere alle necessità dell'area Frentana e del Sangro-Aventino, anche in considerazione della necessità di fare cessare l’attività ad Atessa per avviare i lavori di ristrutturazione del Pronto soccorso e lasciare spazio al cantiere. La Asl è pronta ad attivare la postazione immediatamente se arriverà il via libera di Comune e Fiera.

La massiccia affluenza di auto che si registra nella postazione attivata all'esterno dell'ospedale di Ortona ha creato disagi alla circolazione e, in alcune giornate, mandato in tilt il traffico, pertanto una diversa ubicazione si rende necessaria. A partire da metà novembre il drive in sarà collocato in contrada Tamarete, presso la zona artigianale, a poca distanza dall'uscita del casello A14. L'area individuata, già a disposizione della sede locale della Protezione civile, è ampia e dotata di un modulo container attrezzato con strumenti di sanificazione.

La rivisitazione della mappa delle postazioni mobili non sarà l'unica novità per l'esecuzione dei tamponi, perché sempre dalla prossima settimana entrerà in funzione un sistema di "eliminacode" con prenotazione oraria per disciplinare l'accesso degli utenti e ridurre l’attesa. Contestualmente una corsia privilegiata sarà riservata all’età pediatrica (0-16 anni): potranno accedere liberamente ai drive in dalle 8.00 alle 9.30, fascia oraria nella quale avranno la priorità. Resterà comunque la possibilità di presentarsi anche negli altri orari, previa prenotazione.