Pista ciclabile della Via Verde: la 'grande incompiuta'

Angela Pennetta, presidente del Comitato civico L'Arcobaleno, si appella a Mario Pupillo, presidente della Provincia di Chieti, all'imprenditore Paolo Primavera, titolare dell'appalto per i lavori, a Vincenzo Sputore, consigliere provinciale con delega alla pista ciclabile, e agli amministratori vastesi Francesco Menna (sindaco) e Paola Cianci (assessore alle Politiche ambientali) per la questione dei ritardi nella realizzazione della pista ciclabile della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

"Premesso che l'inizio dei lavori della pista ciclabile da Ortona a Vasto risale a circa 5 anni fa, a tutt'oggi il versante vastese è non agibile, in quanto non si è provveduto a fare i lavori delle tre gallerie che allo stato risultano chiuse, né a sviluppare percorso alternativo da presentare alla Provincia che parte da Villa Vignola ed arriva a Punta Aderci.

Ritardi inammissibili, in quanto tutto ciò sta precludendo agli appassionati il raggiungimento di Torino di Sangro in sicurezza, senza passare per la Strada Statale Adriatica. Nel frattempo la tratta Fossacesia-Ortona, pur essendo ancora cantiere aperto, viene percorsa da ciclisti e pedoni in tutta sicurezza".

La Pennetta mette poi in evidenza le "mancanze di questa amministrazione". E scrive: "Pur essendo la Provincia l'ente appaltante, non è stato impedito da parte dell'amministrazione vastese che la zona sia rimasta di fatto isolata, non provvedendo ai dovuti controlli per impedire tutto ciò, relegando il Vastese ad un isolamento che, di fatto, impedisce di raggiungere il tratto già completato Fossacesia-Ortona, dove di fatto si stanno aprendo attività bar sulla pista e noleggio bici; ritardi assurdi nel presentare il tratto che da Villa Vignola si collega a Punta Aderci; Vasto, che di fatto doveva assumere un ruolo primario in questo progetto, viene relegata a ruolo di 'Cenerentola' in quanto i nostri amministratori non si sono fatti rispettare, fino al punto di rimanere completamente isolata.

Per cui si chiede a questa amministrazione: quando intendono iniziare a fare i lavori alle tre gallerie o, perlomeno, insistere sulla Provincia affinché i lavori inizino dopo i colpevoli ritardi sulla tratta vastese? Quando sarà pronto il progetto del tratto di collegamento Villa Vignola-Punta Aderci ed i tempi per realizzarlo?"