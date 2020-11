Castaldi replica a Marsilio: invito alla coerenza

Il Sen. Gianluca Castaldi, in un post sulla sua pagina Facebook dichiara: “Ho letto con attenzione le parole del Presidente Marco Marsilio sulla situazione sanitaria in Abruzzo. Come esponente di Governo, voglio nuovamente garantire al Presidente la mia massima disponibilità, che, come lui sa bene, non è mai mancata.

Vorrei tuttavia fare, per il presidente Marsilio, un invito alla coerenza: affermare un giorno che in una regione "non c'è allarme" e il successivo che gli ospedali sono saturi, crea confusione e insicurezze: per i cittadini, per le amministrazioni locali; ed invia un messaggio contradditorio al Governo.

Governo che ha messo in campo una lunga serie di misure per contrastare l’avanzata del Coronavirus, misure di concretezza indiscutibile e portata più che considerevole: 26,2 miliardi, stanziati dai decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto, sono stati distribuiti a 14,3 milioni di italiani. Il bonus da 600 euro è andato a 4,1 milioni di beneficiari, 1,6 milioni di famiglie hanno usufruito del bonus babysitting e congedo parentale Covid, il REM (Reddito di Emergenza) ha interessato 600 mila famiglie, 6,5 milioni di lavoratori hanno ricevuto la Cig, per un totale di quasi 3 miliardi di ore di Cig Covid autorizzate.

Oggi non è certamente l’ora degli indici puntati.Quando la pandemia sarà finalmente superata, arriverà l’ora di valutare gli errori e le responsabilità su quanto è stato fatto in questi giorni difficili.C’è bisogno, oggi, dell’unità e della collaborazione a tutti i livelli istituzionali.Oggi è l’ora del lavoro costante, a testa bassa, per alleviare la sofferenza degli italiani, per attenuare la paura, per ridare la speranza e guidare l’Italia, un passo alla volta, fuori dalla burrasca.

Sarebbe una grande dimostrazione di serietà e di dignità farlo tutti insieme: la gravità del momento impone soluzioni corali e uno sforzo comune.

Il Presidente della mia Regione sa che trova in me, in noi, la completa disponibilità alla collaborazione, e lo stesso vale per i sindaci e per chiunque abbia responsabilità sulla cosa pubblica.Lo ripeto: facciamo squadra.”