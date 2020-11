Commemorazione dei defunti, la celebrazione del Vescovo Forte

Per via delle restrizioni dovute al Covid, non c'è stata la tradizionale celebrazione all'aperto, nel giorno della Commemorazione dei defunti, di Mons. Bruno Forte nello spazio all'aperto all'ingresso del Cimitero di Vasto-lato via dei Conti Ricci.

La Santa Messa pomeridiana è stata officiata dal Vescovo della Diocesi di Chieti-Vasto nella Chiesa di San Giovanni Bosco.

Foto di Andrea Marino