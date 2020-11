Linea telefonica e internet, disagi per diversi residenti del quartiere Incoronata

Un'interrogazione per portare alla luce l’assenza di infrastrutture per le telecomunicazioni, quindi di internet e linea telefonica, in molte delle traverse di Via Incoronata, tra cui Via Don Felice Piccirilli, mettendo in risalto le difficoltà dei residenti nello stipulare contratti per la rete fissa.

L’hanno presentata i consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero (Fratelli d'Italia).

“Negli ultimi dieci anni – si legge – la densità abitativa del quartiere Incoronata è cresciuta esponenzialmente, anche a seguito della edificazione di nuovi complessi residenziali. L’assenza delle infrastrutture di telecomunicazioni non consente, ai residenti, l’allacciamento delle unità immobiliari alla rete telefonica ed internet con conseguenti grandi disagi, soprattutto in questa fase di emergenza da Covid-19 nella quale è risultato e risulta fondamentale il collegamento internet sia per i lavoratori, spesso in di smart working, sia per gli studenti con la didattica a distanza. Dal combinato disposto dell’art. 86 del D.lgs 259/03 e dall’art. 16 del DPR 380/01 – evidenziano i consiglieri – si evince che è un preciso obbligo dei Comuni o dei soggetti privati titolari dei permessi di costruire, realizzare le infrastrutture di telecomunicazioni al fine di garantire ai gestori di telecomunicazioni la fruibilità di dette infrastrutture ed ai clienti finali la possibilità di usufruire dei servizi di rete di comunicazioni elettronica, nonché del servizio universale”.

Con questa interrogazione indirizzata al sindaco di Vasto, i due esponenti di minoranza chiedono se l’Amministrazione “ha previsto la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni tra le opere di urbanizzazione a carico dei soggetti privati che hanno edificato o in alternativa, se non l’avesse previsto, se ha programmato, tra gli interventi, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni e con quali tempi”.