Fonte Nuova, al lavoro per ridare decoro all'area

Ridare decoro all'area di Fonte Nuova, lungo via Porta Palazzo: l'impegno è dell'Associazione Madrecultura di Vasto, presieduta da Gianluca Casciato.

Volontari del sodalizio si sono messi all'opera per ripulire la zona della caratteristica fontana, che si presenta anche deturpata da iscrizioni varie, dalle erbacce e dalla sporcizia.

Da tempo si presentava praticamente avvolta in una giungla.

"Fonte Nuova venne costruita nel 1814, per convogliare le acque che affioravano vicino la Cappella della Madonna della Neve. Andata distrutta in seguito alla frana del 1816, venne nuovamente ricostruita nel 1849, come testimonia l’iscrizione che ancora oggi si legge: Pietro Muzj Sindaco ergeva nel 1849", ricorda Lino Spadaccini del Blog NoiVastesi, cultore di storia locale.