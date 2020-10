Premialità Covid per il comparto sanitario e intesa con la Asl, lettera ai dipendenti

Riceviamo e pubblichiamo dalle sigle sindacali del comparto sanitario Cisl-Fp, Uil-Fp, Fials, Fsi-Usae e USB

Venerdì 23 ottobre 2020 è stato finalmente siglato con la Asl l’accordo per il riconoscimento della premialità Covid-19 ai dipendenti del Comparto.

Gli stessi si vedranno quindi riconoscere, con lo stipendio del mese di novembre, questo “ristoro” economico a fronte della eccezionalità del lavoro svolto

fattivamente per contrastare la pandemia assistendo direttamente o indirettamente, continuativamente o saltuariamente pazienti Covid positivi.

Arrivare all’accordo è stato un lavoro lungo, complesso e articolato perché i fondi “finalizzati”, messi a disposizione dalla Unione Europea e dalla Regione Abruzzo non sono stati sufficienti a premiare, come avremmo voluto, tutti coloro che hanno operato nel contrasto alla pandemia, ma siamo riusciti però ad integrare la pre intesa presentata dalla Asl. D’altro canto siamo altresì certi che il mancato accordo avrebbe prodotto, quale unico risultato, la perdita dei fondi a discapito di coloro che in quei due mesi sono stati in trincea!

Inoltre alcune considerazioni devono essere fatte rispetto alla informazioni tendenziose e strumentali che alcune organizzazioni sindacali fanno circolare tra i dipendenti e la stampa.

Non comprendiamo l’atteggiamento di Nursind e NursingUp che, fino all’ultimo incontro avuto con le sigle sindacali e all’interno della Rsu, hanno condiviso un percorso unitario legato alla rivisitazione della prima bozza di accordo proposta dalla Asl integrando Servizi e Unità Operative che, in una prima stesura, erano state escluse.

Smentiamo quindi categoricamente affermazioni tipo: “Esclude il personale sanitario" falso!; “Premia gli amministrativi" falso!; “Alcuni operatori percepiranno quote fino a 4/5000 €" falso!

Ci preme inoltre sottolineare come l’idea di Nursind e NursingUp, cioè quella di premiare tutti, confligga con i principi espressi dal Decreto del Governo e dall’Accordo Regionale oltre che con l’insufficienza del fondo messo a disposizione.

Per concludere, ribadiamo che, grazie all’accordo siglato, i beneficiari si vedranno erogare a novembre quanto loro dovuto!