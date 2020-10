Verì: "Il sistema sanitario abruzzese regge"

«Non siamo in una fase allarmante, né in una situazione critica, ma il numero dei contagi continua a crescere. Siamo ancora in grado di gestire sia i positivi a livello territoriale che in ospedale».

Lo sostiene l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, a margine della conferenza stampa, che si è svolta a Pescara, nel corso della quale l'associazione Adricesta Onlus ha illustrato le iniziative di solidarietà messe in campo a favore della Asl di Pescara (donati fondi e apparecchiature per alcuni reparti).

«Invito i cittadini - incalza l'assessore Verì - a limitare le uscite ed evitare gli assembramenti, soprattutto in occasione della ricorrenza di tutti i morti: rispettate le regole».

In merito alla capacità del sistema sanitario regionale di reggere la seconda ondata dell'epidemia, l'assessore Nicoletta Verì è chiara: «Quello che voi definite allarme - risponde ai giornalisti - è l'immediata riorganizzazione del sistema sanitario, che rimoduliamo a seconda delle esigenze. Ad oggi tutti quelli che hanno avuto bisogno di avere un posto letto sia in ospedale come ricovero ordinario, sia in terapia intensiva e sub intensiva, lo hanno avuto e lo avranno ancora. Il problema della crescita esponenziale dei contagi non dipende dal sistema sanitario regionale, ma dall'incidenza dei contagi. Lo ribadisco: ad oggi la situazione è sotto controllo».