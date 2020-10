Prof. Tedeschi: cosa fare in questo periodo di pandemia per i malati di Alzheimer

I numeri dell’Alzheimer sono altissimi, in un continuo trend in aumento a causa dell’invecchiamento progressivo della popolazione. Si tratta di una malattia che coinvolge l’intera famiglia e impatta sulle vite di tutti i componenti del nucleo familiare. Il prof . Gioacchino Tedeschi, Presidente Società Italiana di Neurologia e Direttore Clinica Neurologica e Neurofisiopatologia, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli, afferma che in questo periodo di quarantena, i pazienti costretti a rimanere in casa possono diventare più agitati, aggressivi e quindi è più impegnativo accudirli. In questo momento è necessario innanzitutto cambiare prospettiva. E’ importante non alterare i ritmi sonno veglia, mantenendo le abitudini del mattino; approfittare delle tecnologie oggi disponibili come le video chiamate, per contattare amici e parenti; fare attività motoria durante la giornata con semplici esercizi, brevi passeggiate per favorire il relax; recuperare i ricordi del passato magari mediante vecchie foto e filmati, dedicarsi a hobby quali disegnare, cantare, ascoltare la musica, pianificare un obiettivo della giornata.

Molti progetti in programma sono stati necessariamente sospesi come l'incontro mensile dell'Alzheimer caffè in tutt’Italia, anche a Vasto. I volontari AVI restano a sostegno delle famiglie anche a distanza.