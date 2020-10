"La riserva naturale di Vasto Marina versa in condizioni di totale abbandono".

La denuncia, in una nota, è del Forum Civico Ecologista di Vasto che parla di "situazione non più accettabile che deve trovare immediatamente una soluzione definitiva che dia a quell’area protetta la destinazione per cui è stata costituita: tutela e protezione della flora, della fauna e degli habitat a cui le specie animali e vegetali appartengono".

Altre considerazioni: "Non è più accettabile che quella parte di spiaggia, con le sue preziose dune, venga pubblicizzata solo a scopo turistico e ricreativo per attrarre vacanzieri estivi: una riserva naturale è sempre un’area protetta la cui finalità è la tutela e la conservazione ecologica.

È bene a tal proposito ricordare che per legge l’ente gestore delle riserve naturali regionali è il Comune che deve provvedere alla corretta gestione di dette aree protette. Pertanto, sulla riserva di Vasto Marina, l’amministrazione comunale deve intervenire affinché situazioni di pali e corde, divelti e caduti, di delimitazione delle dune – habitat fondamentali per preziose specie floristiche e faunistiche – non si ripetano più, e che anzi vengano subito ripristinati, o che passerelle in cemento sulle dune o proprio a ridosso delle stesse vengano immediatamente rimosse. Una delimitazione finale assolutamente necessaria, ma che per tipologia di paletti troppo grossi e per numero eccessivo si sta rivelando un boomerang. Inoltre il Comune di Vasto ha posto in essere apposita convenzione tecnica con due associazioni ambientaliste (Wwf e Legambiente) e un Istituto ambientale (Iapp), per fare funzionare meglio il tutto, ma non se ne vedono i risultati.

Non possono essere accettate risposte che vedono i responsabili in fantomatici atti vandalici: anche laddove questo fosse accertato, l’ente gestore della Riserva, e dunque il Comune, deve immediatamente intervenire ripristinando il patrimonio della Riserva e poi predisponendo attività di controllo quotidiano, tutto l’anno, del territorio dell’area protetta, così come avviene in tutte quelle Riserve Naturali di importante rilevanza presenti anche in Abruzzo.

In ultimo - è la conclusione della nota - non possiamo non cogliere l’occasione per chiedere al Comune a che punto si trova lo studio sulla Riserva affidato a Mauro Fabrizio e quando questo verrà completato e, in ultimo, se è in programma la bonifica dell’intera area protetta e, se sì, quando questo verrà attuato".