Halloween, feste vietate. Marsilio firma l'ordinanza

Niente feste per Halloween: lo prevede un'ultima ordinanza firmata da Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo.

Nel testo viene disposto che è “vietata qualsiasi forma di festeggiamento della ricorrenza di Halloween, sia in spazi all’aperto sia in pubblici esercizi quali, a titolo di esempio, centri commerciali, supermercati, esercizi commerciali in genere, alberghi e altre strutture ricettive. E’ altresì fortemente raccomandato di evitare tali festeggiamenti anche in ambienti privati”.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 18 del 31 ottobre alle 5 del mattino seguente.

La stessa ordinanza fa poi riferimento alle visite ai ciimiteri prevedendo che “dal 30 ottobre al 4 novembre 2020, per i cimiteri comunali, si osservino le seguenti disposizioni: l’accesso e la permanenza devono avvenire secondo le regole del distanziamento sociale (almeno un metro tra ogni individuo) e previo utilizzo di mascherine; è vietata qualsiasi forma di assembramento, anche nelle immediate vicinanze di detti luoghi di culto".

Vengono poi invitati i Comuni a fare affidamento, ove disponibili, dei volontari della Protezione Civile, assicurando il rispetto delle disposizioni e prevedendo un "servizio di misurazione della temperatura corporea a quanti fanno ingresso nei cimiteri”.