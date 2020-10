Castaldi: "Nessuna alleanza con il Pd a Vasto. Appoggio convinto a Dina Carinci"

Il Sottosegretario di Stato Gianluca Castaldi esprime una precisazione relativamente ad un articolo apparso su 'Abruzzoweb.it', ripreso poi da 'Piazzarossetti.it':

"Nel giro di pochi giorni, prima vogliono farmi passare per uno sceriffo che lancia ‘moniti' minacciosi ai cittadini (riferimento a recente articolo del Centro ndr), poi per un grande manovratore che ‘a fari spenti' lavora a strategie politiche segrete su alleanze strutturali fra Pd e M5S."

Il pentastellato Castaldi smentisce ogni idea di accordi con il Pd sulle Amministrative a Vasto, ipotesi ventilate dal suddetto articolo: "Al fantasioso giornalista dico che ‘a fari spenti' si finisce fuori strada... E lui ci è finito sicuramente, scrivendo un retroscena che non ha alcun riscontro con la realtà. Voglio ribadirlo: Il MoVimento 5 Stelle rispetta il voto degli iscritti, i territori hanno l'autonomia di azione, il M5S non è un vecchio partito."

Il senatore vastese, infine, sottolinea i motivi del suo appoggio convinto al progetto civico guidato da Dina Carinci, candidata sindaco scelta dal MoVimento 5 Stelle: "A Vasto sostengo Dina Carinci proprio perché ha fortemente voluto e realizzato il progetto ‘ChiAma Vasto’ seguendo logiche distanti dagli schemi dei Partiti. È un progetto che intende raccogliere le migliori energie civiche della nostra città e metterle al servizio dei vastesi: I

l MoVimento non lancia candidature locali in osservanza ad accordi generali presi a livello nazionale, ma valuta in ogni situazione particolare quale sia la scelta migliore per i cittadini. Puntare a cambiare una città senza compromessi - conclude Castaldi - è possibile: questo è il nostro obiettivo a Vasto."

LINK ARTICOLO ABRUZZOWEB.IT: https://abruzzoweb.it/pd-m5s-si-lavora-sotto-traccia-a-intesa-obiettivo-elezioni-amministrative-e-regionali/