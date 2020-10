Menna, “le piccole e medie imprese sono il cuore pulsante del nostro paese e vanno aiutate”

Nel pieno rispetto della normativa anti covid, il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, in un post su Facebook, dichiara di avere incontrato una delegazione delle partite iva scese in piazza Rossetti, questa mattina, per protestare contro la chiusura anticipata voluta dal nuovo Dpcm.

Afferma che la situazione complicata che si sta vivendo in questo periodo di grave crisi sanitaria rende difficile la gestione delle attività commerciali. “Le piccole e medie imprese sono il cuore pulsante del nostro paese e vanno aiutate. - Continua Menna- Le piazze vanno ascoltate, e come altri sindaci esprimo grande preoccupazione per i meccanismi di chiusura che penalizzano categorie economiche e lavoratori già fortemente colpiti dall’emergenza. Sono certo però che arriverà il momento della rinascita e del superamento delle difficoltà.”