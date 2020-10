Pubblici esercenti in ginocchio: in piazza Rossetti la mobilitazione #siamoaterra

In ginocchio e con il messaggio contraddistinto nell'hashtag #siamoaterra.

Operatori del comparto commercio e rappresentanti delle associazioni di categoria mobilitate per una nuova forma di protesta messa in campo al centro di Vasto per contestare i contenuti dell'ultimo Dpcm del premier Conte per contrastare il dilagare dei contagi Covid.

Il flash mob, pacifico e nel pieno rispetto delle norme di prevenzione, è andato in scena in piazza Rossetti.

L’evento, proposto su scala nazionale in altre piazze di tutta Italia, è stato organizzato con il coinvolgimento della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, delle associazioni di categoria locali di Confcommercio e Confesercenti e dei due Consorzi cittadini Vasto in Centro e Vivere Vasto Marina.

"Con questa manifestazione - hanno ricordato i promotori - si vuole sottolineare che non tutti avranno la forza di reggere alla scelta del governo di far chiudere bar e ristoranti alle 18 e di costringere un intero settore a rinunciare per un periodo di tempo probabilmente indeterminato a ben più del 50% del proprio fatturato, visto che la maggior parte lavora solo la sera. Non sarà sufficiente per molti il 'cospicuo sostegno' promesso dal governo per poter affrontare questa seconda traversata nel deserto nel giro di neanche otto mesi. Probabilmente sarà questo un colpo letale per il settore dei pubblici esercizi".

Fotoservizio di Andrea Marino