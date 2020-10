Nuovo Dpcm e mobilitazione del comparto commercio, la protesta a Vasto

In piazza Rossetti, al centro di Vasto, poco dopo le 18 di ieri, diversi rappresentanti del comparto commercio, delle imprese sportive e dei pubblici esercizi si sono radunati per la protesta spontanea messa in atto contro il nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte che ha emanato tutta una serie di restrizioni per non poche attività.

La mobilitazione non si ferma ed una nuova manifestazione è già in programma stamane, alle ore 11,30, sempre in piazza Rossetti, organizzata dalle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e dai Consorzi Vasto in Centro e Vivere Vasto Marina.

Foto di Andrea Marino