Ultimo Dpcm, sit-in di protesta in piazza Rossetti

"Solo uniti possiamo farcela... Non smettiamo di manifestare i nostri diritti... non continuiamo a farci calpestare la dignità... Mettiamoci la faccia e facciamo sentire anche la voce di una realtà piccola come la nostra!

Quindi mascherina in volto, spalle dritte e petto in fuori... noi ci siamo!"

L'appello corre tramite social e fissa l'appuntamento alle 18 di oggi al centro di Vasto, in piazza Rossetti.

Dopo l'azione di protesta di ieri a San Salvo, nuova manifestazione contro il contenuto dell'ultimo Dpcm che ha imposto un'ulteriore serie di restrizioni a diverse attività, in particolare a quelle di bar, pub e ristoranti, palestre, strutture e attività sportive.

Sempre ieri centinaia di persone si sono ritrovate a manifestare al centro di Pescara, manifestazione pacifica e con toni accesi per le ultime scelte del Governo nazionale.