Inaugurazione della Farm Sharing a Lentella

E’ stata inaugurata oggi la Farm Sharing, la Fattoria condivisa, il progetto innovativo e di respiro non solo locale, ma nazionale, di Orazio Di Stefano, nell’azienda agricola “Il Bosco degli Ulivi” di Claudio Pracilio a Lentella. Sono stati presenti alcuni degli stakeholder del territorio, tra enti, associazioni, esperti, scuola, che in qualche modo possono essere connessi nel progetto.

E’ stato possibile visitare l’azienda agricola “Il Bosco degli Ulivi”, a piccoli gruppi, accompagnati da Claudio Pracilio, che ha saputo evidenziare le caratteristiche della sua azienda, a confine tra Abruzzo e Molise, in una cornice naturale situata ad 11 Km dal mare e immersa completamente nel verde. E’ un’azienda agricola legata esclusivamente all’olivicoltura, con la presenza di oltre 9.000 piante d’olivo di 10 cultivar diverse. Si trova in una magnifica posizione nella vallata del Trigno a 300 metri di altitudine. E’ sia agriturismo che fattoria didattica.

Orazio Di Stefano ha illustrato l’iniziativa, spiegando che in una vasta zona dell’azienda, di più di un ettaro, sarà realizzato a breve un allevamento di ovini, poi suini e caprini. E’ un progetto condiviso con tante persone che credono in un’alimentazione diversa, più sana, che parte da allevamenti in cui sarà data molta importanza all’alimentazione degli animali e al loro pascolo brado. Avrà l’energia alternativa eolica, la presenza della macchia mediterranea e di un percorso naturalistico che si presta per camminate ecologiche e per molte attività in cui sarà possibile valorizzare la cultura agro pastorale, riscoprendone le tradizioni, in un’ottica anche di turismo esperienziale.

Nelle prime settimane di novembre sarà firmato a Cupello un protocollo con varie istituzioni scolastiche del territorio, per promuovere gli orti scolastici e l’insegnamento della cultura contadina. Il Comune di Cupello metterà a disposizione delle scuole che vorranno fare gli orti, dei tutor esperti direttamente nelle classi interessate, che in collaborazione con le cooperative più importanti, collaboreranno nell’organizzare l’orto scolastico, distribuendo sementi e concimi. L’orto scolastico è collegato al progetto di Didattica del Territorio che coinvolge, con l’adozione del libro” Didattica del Territorio, per conoscere i luoghi di Maria Paola Zaino, d’A edizioni, scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Abruzzo e del Molise. Saranno realizzati dei quaderni locali, mettendo in evidenza le peculiarità del proprio territorio anche con le tradizioni del mondo contadino.

Inoltre nella Fattoria Condivisa è prevista la presenza di un team di specialisti qualificati che realizzeranno progetti di Pet therapy e di Arte terapia, in un ambiente naturale e protetto, con un contatto diretto con la natura e con gli animali, con la finalità di migliorare la qualità della vita di bambini e adulti, anche in presenza di disabilità, con interventi in svariati ambiti, come quello terapeutico, riabilitativo, educativo e preventivo, ma si configura anche come strumento di crescita personale e conoscenza di sè.

E’ previsto inoltre a primavera un importante meeting dei sociologici clinici dell’Adriatico, per fare il punto della situazione sulle connessioni sociologiche dei valori agropastorali nell’esperienza della fattoria condivisa, considerando come cambiare il volto del territorio pone nuove prospettive nel mondo agricolo.