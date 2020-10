IIS “E. Mattei “ di Vasto: attività didattica dal 27 ottobre a distanza

Facendo seguito a quanto comunicato nella giornata di ieri, in attesa del Decreto Regionale in via di emanazione, il Dirigente Scolastico dell’IIS “E. Mattei” di Vasto, Gaetano Fuiano, dispone che l'attività didattica a partire da domani 27 ottobre si svolgerà in modalità a distanza per tutte le classi. Si invitano gli interessati a consultare i canali ufficiali della scuola per ulteriori indicazioni.

“Non nego che la presente comunicazione mi provoca un senso di rammarico notevole.”- afferma in un post su Facebook il Dirigente Fuiano- “Abbiamo lavorato per mesi al fine di rendere la scuola un luogo accogliente e sicuro, abbiamo impegnato energie e risorse. Ma la scuola è all'interno di un sistema complesso in cui tutti i tasselli devono collocarsi al loro posto e funzionare in maniera coerente. Forse qualcosa non ha funzionato. Ancora una volta siamo chiamati ad amplificare i nostri sforzi, a sviluppare con impegno strategie ed azioni conseguenti. Sono certo che ne usciremo, non ci arrendiamo. La scuola non si ferma, la scuola continua e noi saremo pronti a lavorare perché sia garantito ai nostri ragazzi il massimo possibile. “