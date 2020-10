Dpcm chiude palestre e piscine, Fin Abruzzo: 'è un disastro'

Dopo aver riaperto a fine maggio con grandi sacrifici economici, per rispettare tutti i protocolli e salvaguardare palestre e piscine, considerando che il valore importante che ha lo sport in generale per i bambini e per gli adulti, i gestori delle palestre e piscine abruzzesi sono costretti ad alzare bandiera bianca. Il nuovo Dpcm in vigore da oggi ne prevede la chiusura.

Il presidente della Federazione Italiana Nuoto (Fin) Abruzzo Cristiano Carpente, parla di "disastro su tutta la linea. La salute viene prima di ogni cosa, ma non capiamo questo accanimento verso palestre e piscine. Non si comprende perché si vanno a colpire in particolare le piscine. Avevamo riaperto con enormi sforzi economici. Ci era stato detto che sarebbero arrivati aiuti, ma sono arrivate quelle che definirei mance. E ora siamo punto e a capo, con tutte le attività ferme".