Sindaco Menna: ”Esposto alla Procura contro gli attuali occupanti del Parco Muro delle Lame”

Il Sindaco di Vasto Francesco Menna, precisa che in merito alla vicenda del Parco Muro delle Lame e alla recente lettera inviata dal Circolo Tennis, nella quale si comunica che gli attuali occupanti il Parco non vogliono restituire l’impianto sportivo al Comune di Vasto e lasciar subentrare la società che ha vinto regolarmente il bando di gestione, si vede costretto, purtroppo, a depositare un esposto presso la Procura della Repubblica, affinché venga valutato sotto il profilo penale il comportamento dei rappresentanti del Circolo.

Il Sindaco ritiene doveroso precisare che, in questa situazione di presenze non giustificate all’interno dell’impianto sportivo, eventuali danni a cose o a persone andrà imputata non all’Amministrazione comunale bensì a chi ostinatamente occupa degli spazi pubblici senza averne più titolo. Naturalmente questo esposto cercherà di tutelare non solo l’Amministrazione comunale, ma tutti coloro che si stanno adoperando per affidare il parco ad una società che vuole investire diverse migliaia di euro.

“Se dovesse accadere qualcosa, o in caso di incidenti in quella zona, è giusto che non ci siano responsabilità da parte mia- continua il Sindaco Menna- o di altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Quindi, chiederò agli organi competenti di verificare le responsabilità e di indirizzare qualsiasi richiesta di danni a cose o persone a chi attualmente occupa quegli spazi. Concludo ricordando di aver già dato mandato agli uffici comunali, compresa la civica Avvocatura, per agire in tutte le sedi affinché l’impianto sportivo sia rilasciato dagli attuali occupanti e restituito alla collettività dei vastesi.”