Lunedì 26 ottobre inaugurazione a Lentella della Farm Sharing, progetto di Orazio Di Stefano

Parte lunedì 26 ottobre 2020 la Farm Sharing, il progetto di Orazio Di Stefano, al Bosco degli Ulivi di Lentella. L’inaugurazione prevista dalle ore 10 sarà alla presenza del sottosegretario alle politiche agricole On. Giuseppe L’Abbate. E’ prevista l’illustrazione delle iniziative, la visita all’azienda agricola e visite istituzionali ai comuni sedi della Farm.

La conferenza prevista invece per il pomeriggio è stata rinviata a causa del nuovo DPCM anti Covid 19.

Il progetto è ambizioso e prevede: iniziative che porteranno in primavera ad un meeting dei sociologici clinici dell’Adriatico; attività e studi per riavvicinare l’agricoltura, al vissuto delle persone, i valori agropastorali, mangiare sano; la realizzazione di una fattoria condivisa, con l’allevamento ora di pollami, poi anche di ovini e suini; l’attivazione di un equipe pet terapy per bambini e adulti; sono previste anche camminate ecologiche, attività formative, studio e recupero del vissuto medioevale nei contadi; un protocollo per la cultura contadina aperta alle istituzioni scolastiche, con il supporto del comune di Cupello che mette a disposizione dei tutor per le scuole che vorranno fare gli orti.

La finalità è quella di riappropriarsi della campagna, da anni abbandonata, riscoprendo anche la Transumanza, le tradizioni, la cultura agro pastorale, che la modernità ha messo da parte. Gli allevamenti previsti garantiranno il benessere dell’animale, la sicurezza e qualità di produzione.

Sara presentato domani il libro scritto da Orazio Di Stefano con Angelo Pagano, “Dal micro al macro, azione sociale dopo la pandemia”.