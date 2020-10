Con il nuovo DCPM probabilmente chiuderanno i teatri

Stanno per chiudere nuovamente i teatri. Vi lascio immaginare il nostro stato d'animo. Si fa la cosa più semplice, si negano le evidenze sui contagi nei luoghi di spettacolo e ci si dimentica di chi (come noi) ha speso centinaia di euro per attivare protocolli e misure anti contagio. Per cultura e formazione sono "uomo delle istituzioni", interpreto il mio ruolo come se fossi una specie di pubblico ufficiale che lavora per la crescita civile e culturale della comunità

Questo per dire che mai e poi mai scenderemo in piazza armati, contro lo Stato. Non neghiamo però un sentimento profondo di ingiustizia davanti a questa scelta, ingiustizia e disprezzo per la pochezza morale e intellettuale dei nostri governanti. Giocate sulla nostra pelle e con il nostro lavoro. Noi siamo quelli che da lunedì avranno il problema del lavoro al 100%. Ci chiudete. Perchè dobbiamo pagare noi la vostra incapacità e il vostro pressappochismo? Perchè?